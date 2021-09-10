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Трамп рассказал о желании избить Байдена на боксерском ринге

Экс-президент США Дональд Трамп сказал, что хотел бы побоксировать с Джо Байденом
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Фото: Ross D. Franklin / AP

Экс-президент США Дональд Трамп рассказал, что если бы у него была такая возможность, то он хотел бы побоксировать с нынешним лидером страны Джо Байденом. Так он ответил на вопрос ведущего одного боксерского мероприятия, политика цитирует The Independent.

В ответ на вопрос о том, с кем Трамп хотел бы выйти на ринг, политик ответил: «Точно не с профессиональным боксером, это было бы очень опасно». Вместо этого политик выбрал в соперники Байдена.

«Я думаю, этот бой на ринге был бы очень быстрым... Думаю, Байден сдался бы в течение первых пары секунд», — заявил Трамп.

Экс-президент Соединенных Штатов неоднократно подшучивал над новым главой Белого дома, особенно в рамках предвыборной гонки 2020 года. Так, член Республиканской партии говорил про пластические операции соперника. «Ему комфортно в маске. Ну и хорошо! Но честно говоря... На кой черт он потратил столько денег на пластические операции, если он все закрывает?» — пошутил Трамп.

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