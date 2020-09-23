Трамп высмеял пластические операции Байдена

Президент США Дональд Трамп высмеял пластические операции конкурента на президентских выборах Джо Байдена. Видео выступления главы государства опубликовано на его YouTube-канале.

«Ему комфортно в маске. Ну и хорошо! Но честно говоря... На кой черт он потратил столько денег на пластические операции, если он все закрывает?» — пошутил Трамп.

Ранее Трамп говорил, что для России привлекательнее победа Джо Байдена. «Россия, возможно, хочет, чтобы был избран Байден. Никто, кроме меня, не вел такую политику в отношении России, никто. Это и газопровод, и укрепление вооруженных сил», — выразил мнение президент. Он добавил, что при нем США стали крупнейшей в мире страной по энергоресурсам, перестав зависеть от импорта.

Выборы президента США намечены на 3 ноября.

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