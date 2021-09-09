Байден захотел уволить сторонников Трампа из американских военных академий

Президент США Джо Байден намерен уволить сторонников своего предшественника Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, речь идет о членах консультативных советов американских военных академий, назначенных экс-лидером страны. Соответствующие письма с требованием добровольно уйти в отставку получили 11 человек, в том числе бывший пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер и бывшая советница Трампа Келлиэнн Конуэй. В противном случае данным сотрудникам грозит увольнение. Уточняется, что как минимум один из получивших уведомление отказался уходить в отставку, обосновывая тем, что он был назначен на трехлетний период.

Как объяснила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, таким образом Байден стремится к тому, чтобы должности «занимали квалифицированные люди», разделяющие ценности администрации.

Ранее администрация Байдена раскрыла данные о доходах сотрудников Белого дома. Как следует из отчета, зарплаты мужчин и женщин практически равны, а разница в доходах составляет 1 процент: женщины зарабатывают в среднем 93 752 доллара, а мужчины — 94 639 долларов в год. Это резко контрастирует с администрацией Дональда Трампа, при котором разница в жаловании исчислялась десятками тысяч долларов.