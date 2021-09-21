Среди спонсоров Трампа обнаружили россиянина

Власти США предъявили обвинения двум американцам, принявшим в поддержку кампании бывшего президента США Дональда Трампа деньги от россиянина. Историю о российском спонсоре удалось обнаружить изданию Politico.

Речь идет о политических консультантах Джесси Бентоне из штата Кентукки и Рое Дугласе Уиде из Флориды. В 2016 году они, по данным следствия, взяли у неназванного гражданина России 100 тысяч долларов в обмен на фотографию с кандидатом в президенты. Имя политика не называется, но журналистам известно, что это был Дональд Трамп. Отмечается, что помощники Трампа вряд ли знали о переданных деньгах.

После того как фотография была сделана, Бентон перевел 25 тысяч из полученных денег на счета политических комитетов, которые поддерживали Трампа. Это нарушение предвыборного законодательства: иностранные средства нельзя использовать для финансирования американских предвыборных кампаний. Обоим мужчинам грозит от 5 до 20 лет тюремного заключения, свою вину они не признают. Бентон ранее обвинялся в сговоре с целью дачи взятки, Уида защищают адвокаты, ранее представлявшие Трампа в судах.

В июле британские власти заявили, что высшее российское руководство санкционировало секретную шпионскую операцию, целью которой была поддержка Дональда Трампа на выборах президента США в 2016 году. Ранее расследование о связи России и Трампа провели в США. Никаких связей республиканца с российской стороной не обнаружилось.