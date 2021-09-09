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Телеведущего Попова приравняли к экс-президенту Трампу

Представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила ведущего Попова с экс-президентом Трампом
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Фото: пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Блокировка аккаунта телеведущего и кандидата в депутаты Государственной думы Евгения Попова администрацией Twitter — это признание. Так о ситуации высказалась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Первый раз вижу, чтобы статус президента США был в Америке приравнен к статусу кандидата в депутаты ГД России», — заявила она. Дипломат поздравила с этим событием Попова словами «Женя, это успех». Захарова уверена: «партнеры» боятся телеведущего больше, чем 45-го президента США, потому что «тот хоть в должности был, а ты [Попов] только претендуешь».

Ранее Попов написал в своем Telegram-канале, что его Twitter-аккаунт заблокирован решением администрации социальной сети. «Всех не заблокируете. Победа будет за нами! Увидимся на Западе Москвы!», — заявил кандидат в Госдуму. Он также назвал этот шаг со стороны Twitter вмешательством «иностранной структуры» в электоральный процесс в РФ.

Причиной блокировки, согласно сообщению администрации, стало нарушение Поповым правил публикации личных данных. Речь идет о рабочем телефоне и адресе общественной приемной кандидата, которые он опубликовал на своей странице. В знак несогласия с подобными действиями телеведущий призвал администрацию Twitter к ответственности за вмешательство в выборы депутатов ГД.

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