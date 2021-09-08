Захарова заявила о «куриной слепоте» Запада

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Запад в том, что он потворствует диверсиям Киева в Крыму и относится к происходящему на полуострове с «куриной слепотой». Заявление опубликовано в Telegram-канале Захаровой.

Диверсии, «разрабатываемые и руководимые с территории Украины в отношении Крыма», стали «новой нормальностью» политики Запада, утверждает Захарова. По ее словам, «Вашингтон и Брюссель все знают и молчат, а тем самым как минимум потворствуют, если не соучаствуют».

Захарова задалась вопросом, насколько «киевский режим и его западные кураторы» ненавидят людей, «чтобы так откровенно пытаться испортить им жизнь».

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Официальный представитель МИД отрицает обвинения в том, что Москва проводит дискриминацию крымских татар. Захарова уверяет, что именно Украина «пытается внести разлад и деструктив в положение дел» на полуострове. «И этого западные партнеры также не хотят замечать — слепота же куриная», — подчеркнула она.

Политика Киева по отношению к крымчанам включает в себя не только «комплекс дезинформационных и политических мероприятий антироссийской направленности», но также экстремизм и диверсии, заявила Захарова.

23 августа в селе Перевальном между Симферополем и Ялтой был поврежден газопровод. ФСБ заявила, что эта диверсия организована украинской разведкой совместно с Меджлисом крымско-татарского народа (запрещенная в России экстремистская организация). Задержаны несколько крымчан, в том числе замглавы «Меджлиса» Нариман Джелялов. В Верховной Раде Украины назвали это незаконным.