Напавшего на московских полицейских американца поместили в штрафной изолятор

Студент из Техаса Тревор Рид, осужденный в России за нападение на полицейских в Москве летом 2019 года, помещен в штрафной изолятор (ШИЗО) мордовской исправительной колонии. Об этом сообщает ТАСС.

Адвокат Рида Виктория Буклова отметила, что правозащитники выясняют причину такого решения. Она также добавила, что сотрудники мордовской колонии не разрешают американцу общаться по телефону с родственниками.

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Ранее сообщалось, что посольство США в России не может получить информацию о местонахождении Рида уже несколько недель. В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что 12 августа американское диппредставительство было официально проинформировано, что американец прибыл для отбывания наказания в исправительную колонию в Мордовии. Дипломат также уточнила, что Россия предоставляет посольству США информацию о здоровье Рида.

30 июля 2020 года Головинский суд Москвы приговорил Тревора Рида к девяти годам лишения свободы. Американца признали виновным по статье 318 УК РФ («Применение к представителю власти насилия, опасного для жизни или здоровья»). Было установлено, что 16 августа 2019 года жильцы дома на Ленинградском шоссе вызвали полицию, чтобы утихомирить нетрезвого мужчину, повздорившего с несколькими женщинами. Но в отношении прибывших полицейских Рид также проявлял агрессию. По пути в отдел в служебном автомобиле он напал на полицейских — порвал обмундирование водителю и ударил его коллегу.

Свое поведение Рид объяснил литром выпитой водки. Перед оглашением приговора американец также пообещал больше никогда не пить данный алкогольный напиток.