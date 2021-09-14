Байден вспомнил Трампа и перекрестился

Президент США Джо Байден вспомнил про своего предшественника и противника на выборах 2020 года Дональда Трампа на выступлении перед сторонниками в Калифорнии и осенил себя крестным знамением, вызвав бурную реакцию толпы. Об этом эпизоде рассказал телеканал CNN.

Глава страны говорил о выборах губернатора штата, выступая в поддержку нынешнего лидера Гэвина Ньюсома. Он заявил, что его противник-республиканец Ларри Элдер — «клон Дональда Трампа», которого нельзя допустить к власти.

«Как вы все знаете, в прошлом году я боролся на выборах против настоящего Дональда Трампа», — проговорил Байден и перекрестился. Сторонники ответили на такой жест улюлюканьем и смехом. Его визит в Калифорнию — часть кампании по поддержке политиков-демократов по всей стране, цель которой — борьба с «трампизмом», сохранившимся в США после ухода Трампа.

Ранее газета Politico писала, что Трамп намеревается участвовать в выборах 2024 года: такой шаг допускает его окружение и сторонники в Республиканской партии. С этой целью бывший глава государства усилил свое присутствие в медиапространстве. Хотя он еще не принял окончательного решения, его штаб активизировал сбор средств и стал размещать все больше политической агитации, в том числе с критикой Байдена.