Трамп заявил об исчезновении США к 2024 году

Бывший американский президент Дональд Трамп допустил исчезновение США через три года, такие мысли он высказал во время интервью в эфире Newsmax, пишет Huffington Post.
Конец США
Как заявил бывший глава Белого дома, за последние восемь месяцев правления нынешнего президента США Джо Байдена страна «пошла под откос так, как никогда раньше».
8 ноября 2022 года в Соединенных Штатах пройдут выборы в Палату представителей. 5 ноября 2024 года американцы должны избрать нового президента. Трамп не стал уточнять, собирается ли снова участвовать в гонке за место главы государства, но считает что «те, кто любят США, будут счастливы».
Ранее газета Politico сообщила, что Трамп намеревается участвовать в выборах 2024 года. Это допускают его окружение и сторонники в Республиканской партии. По мнению экспертов, с такой целью экс-глава государства усилил свое присутствие в медиапространстве. Хотя он еще не принял окончательного решения, его штаб активизировал сбор средств и стал размещать все больше политической агитации, в том числе с критикой Байдена.
Опрос, проведенный Колледжем Эмерсон в Бостоне, показывает, что при нынешних обстоятельствах в случае проведения повторных выборов экс-глава государства выиграл бы голосование с разницей в один процентный пункт.
Критика в адрес Байдена
Трамп отказался признавать победу Байдена, заявив о «краже». «Мы никогда не сдадимся, мы никогда не уступим. Такого не произойдет», — сказал он в Вашингтоне.
Он неоднократно критиковал Байдена, отмечая, что результаты президентских выборов-2020 являются сфальсифицированными. Трамп ругал оппонента за то, что тот не стал препятствовать строительству газопровода «Северный поток-2» и решил вывести войска из Афганистана. Экс-глава государства обвинил Байдена в случившемся в Кабуле (власть захватили талибы — боевики движения «Талибан», запрещенного в России).
Он назвал это «одним из величайших поражений в истории» и призвал главу Белого дома уйти в отставку. Трамп потребовалот Байдена извинений за то, что позволил войскам покинуть страну прежде, чем оттуда уехали гражданские лица.
Ответ Трампу
Американский президент Байден, в свою очередь, тоже часто критикует Трампа. В сентябре во время выступления он вспомнил Трампа и осенил себя крестным знамением. «Как вы все знаете, в прошлом году я боролся на выборах против настоящего Дональда Трампа», — проговорил он и перекрестился. Сторонники ответили на такой жест улюлюканьем и смехом.