Трамп заявил об исчезновении США к 2024 году

Бывший американский президент Дональд Трамп допустил исчезновение США через три года, такие мысли он высказал во время интервью в эфире Newsmax, пишет Huffington Post.

Конец США

Как заявил бывший глава Белого дома, за последние восемь месяцев правления нынешнего президента США Джо Байдена страна «пошла под откос так, как никогда раньше».

Когда мы пойдем на эти выборы, которые состоятся в 2022-м и 2024-м годах, то страны у нас не останется Дональд Трамп О правлении Джо Байдена

Материалы по теме «Отношения у нас хуже некуда» США и Россия на грани новой холодной войны. Почему в Америке этому не придают значения? «Наступает время испытаний» Трамп уступил России в битве за Ближний Восток. Как Байден намерен исправить его ошибки?

8 ноября 2022 года в Соединенных Штатах пройдут выборы в Палату представителей. 5 ноября 2024 года американцы должны избрать нового президента. Трамп не стал уточнять, собирается ли снова участвовать в гонке за место главы государства, но считает что «те, кто любят США, будут счастливы».

Ранее газета Politico сообщила, что Трамп намеревается участвовать в выборах 2024 года. Это допускают его окружение и сторонники в Республиканской партии. По мнению экспертов, с такой целью экс-глава государства усилил свое присутствие в медиапространстве. Хотя он еще не принял окончательного решения, его штаб активизировал сбор средств и стал размещать все больше политической агитации, в том числе с критикой Байдена.

Опрос, проведенный Колледжем Эмерсон в Бостоне, показывает, что при нынешних обстоятельствах в случае проведения повторных выборов экс-глава государства выиграл бы голосование с разницей в один процентный пункт.

Критика в адрес Байдена

Трамп отказался признавать победу Байдена, заявив о «краже». «Мы никогда не сдадимся, мы никогда не уступим. Такого не произойдет», — сказал он в Вашингтоне.

Нельзя признавать поражение, когда речь идет о краже Дональд Трамп О победе Джо Байдена на выборах президента

Он неоднократно критиковал Байдена, отмечая, что результаты президентских выборов-2020 являются сфальсифицированными. Трамп ругал оппонента за то, что тот не стал препятствовать строительству газопровода «Северный поток-2» и решил вывести войска из Афганистана. Экс-глава государства обвинил Байдена в случившемся в Кабуле (власть захватили талибы — боевики движения «Талибан», запрещенного в России).

Победителем выборов главы государства в 2020 году и 46-м президентом США стал Джозеф Байден. Дональд Трамп пытался оспорить итоги голосования. Несмотря на то, что победитель определился 7 ноября, полностью подсчет голосов завершился 8 декабря. 14 декабря лидера официально утвердили 538 членов коллегии выборщиков. Они объявили, что победил Джо Байден. За кандидата от Демократической партии США (Байдена) отдали голоса 306 выборщиков, за бывшего президента Трампа (республиканца) — 232.

Он назвал это «одним из величайших поражений в истории» и призвал главу Белого дома уйти в отставку. Трамп потребовалот Байдена извинений за то, что позволил войскам покинуть страну прежде, чем оттуда уехали гражданские лица.

Ответ Трампу

Американский президент Байден, в свою очередь, тоже часто критикует Трампа. В сентябре во время выступления он вспомнил Трампа и осенил себя крестным знамением. «Как вы все знаете, в прошлом году я боролся на выборах против настоящего Дональда Трампа», — проговорил он и перекрестился. Сторонники ответили на такой жест улюлюканьем и смехом.

