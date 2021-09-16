Трамп заявил об исчезновении США в ближайшие три года

США придет конец в ближайшие три года, заявил бывший президент страны Дональд Трамп пишет The Independent со ссылкой на прямой эфир канала Newsmax.

По словам политика, с момента вступления в должность нынешнего американского лидера Джо Байдена государство «катится под откос, как никогда раньше» и скоро исчезнет. «Когда мы пойдем на эти выборы, которые состоятся в 2022-м и 2024-м годах, то страны у нас не останется», — предрек Трамп конец США. После этих слов экс-президента ведущий Шон Спайсер завершил интервью.

Трамп часто критикует своего оппонента на прошедших президентских выборах Джо Байдена. Он отругал нынешнего президента в годовщину терактов 11 сентября. По словам Трампа, неумелая администрация демократа привела США к поражению и капитуляции перед силами «Талибана» (террористическое движение, запрещенное в России) после двух десятилетий войны в Афганистане.

В свою очередь Байден, в сентябре, на выступлении перед сторонниками в Калифорнии и осенил себя крестным знамением, когда говорил о Трампе, вызвав бурную реакцию толпы.

