В США призвали ввести режим ЧС из-за наплыва нелегальных мигрантов

Губернатор Техаса Грег Эббот призвал президента США Джо Байдена вести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за наплыва нелегальных мигрантов на территорию штата. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

В приграничном городе Дель Рио собрались 16 тысяч беженцев, претендующих на убежище в США. Люди, проникшие в США из Мексики через реку Рио-Гранде, живут под автомобильным мостом в ожидании оформления пограничными службами. Большинство мигрантов — жители Гаити, которые массово бегут из страны после убийства президента Жовенеля Моиза и землетрясения, унесшего жизни 2 тысяч человек.

По словам Эботта, мигранты нуждаются в еде, воде и медикаментах, которые власти не могут обеспечить. «Этот [миграционный] всплеск быстро перекрывает ресурсы правоохранительных органов, органов здравоохранения и гуманитарной помощи, которые никогда не предназначались для использования в качестве помощи беженцам» — подчеркнул губернатор.

Эббот объявил ситуацию в Техасе бедствием. Он заявил, что на 16 тысяч мигрантов приходится только 64 сотрудника пограничной службы. Власти намерены привлекать военных для транспортировки нелегалов к другим пограничным пунктам для ускорения оформления. «Я прошу издать чрезвычайную декларацию для штата Техас ввиду продолжающегося пограничного кризиса», — заключил губернатор.

В июле в колумбийской провинции Антьокия, недалеко от границы с Панамой, застряли девять тысяч мигрантов, стремящихся в США и Канаду. Люди массово направились в страну после снятия коронавирусных ограничений. Большинство мигрантов прибыли из Гаити, Венесуэлы и Кубы. Пробка образовалась из-за низкой пропускной способности пограничных пунктов.