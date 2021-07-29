В Колумбии застряли девять тысяч стремящихся в США мигрантов

В колумбийской провинции Антьокия, недалеко от границы с Панамой, застряли девять тысяч мигрантов, стремящихся в США и Канаду. Об этом на пресс-конференции сообщил директор миграционного агентства Колумбии Хуан Франсиско Эспиноса, передает Reuters.

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По словам главы миграционной службы, большинство мигрантов прибыли из Гаити, Венесуэлы и Кубы. Эспиноса отметил, что пробка образовалась из-за низкой пропускной способности пограничных пунктов. Они оказались неспособны принимать людей, массово направившихся в страну после снятия ограничений, направленных на борьбу пандемией COVID-19.

Эспиноса также обратил внимание, что за прошедший период 2021 года Колумбию пересекли 25 тысяч человек. При этом в обычный год страна принимает до 30 тысяч мигрантов. Колумбийские границы с Бразилией, Эквадором, Перу и Панамой были закрыты в течение 14 месяцев.

29 июля Белый дом опубликовал новую стратегию миграционной политики президента США Джо Байдена, которая направлена на борьбу с массовой миграцией в США. Главными пунктами стратегии являются укрепление прав человека, развитие экономического роста и борьба с коррупцией и организованной преступностью в Гондурасе, Сальвадоре и Гватемале. На реализацию стратегии уже потрачено 310 миллионов долларов.