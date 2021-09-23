Байден запланировал оборудовать Гуантанамо для размещения мигрантов

Байден ищет подрядчика для разморозки центра по содержанию мигрантов в Гуантанамо

Администрация президента США Джо Байдена ищет частного подрядчика для разморозки центра по содержанию мигрантов на военно-морской базе Гуантанамо. Об этом сообщает The Hill.

По задумке правительства, центр должен будет ежедневно принимать по 20 человек, но подрядчику необходимо оборудовать его для ежедневного прибытия 120 человек. Планируется, что всего в Гуантанамо можно будет разместить до 400 мигрантов в случае резкого роста миграционного потока.

Подрядчик должен будет предоставить запас палаток и детских кроваток. В центре планируется открыть 50 вакансий. От десяти процентов претендентов ожидается свободное владение испанским и гаитянским креольским языками. По информации Министерства внутренней безопасности США, до своего закрытия в 2017 году центр десятилетиями использовался для содержания незаконных мигрантов.

Ранее губернатор штата Техас Грег Эббот призвал президента Байдена ввести режим чрезвычайной ситуации из-за резкого наплыва беженцев из Гаити на территорию штата. Мигранты прибыли через Мексику в приграничный город Дель-Рио. Оформления документов пограничными службами они дожидаются, живя под автомобильным мостом.