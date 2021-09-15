В Мексике боевики похитили десятки иностранцев из отеля

Неизвестные боевики похитили десятки иностранных граждан из отеля Sol y Luna в городе Матеуала в Мексике. Об этом сообщает BBC News.

По информации издания, похищенные были преимущественно гражданами Гаити, Кубы и Венесуэлы. Среди них были дети и беременная женщина. Преступники также вывезли 16 мексиканцев, но позднее их отпустили.

Полиция начала поиски заложников, однако боевики забрали журнал гостей отеля, из-за чего установить их личности оказалось проблематично. Отмечается, что более 20 иностранцев удалось вызволить. На данный момент им оказывают медицинскую помощь.

Прокуратура штата уведомила о происшествии миграционные инстанции. BBC News пишет, что множество мигрантов приезжают в Мексику, чтобы в дальнейшем перебраться в США. Они часто подвергаются нападениям и насилию со стороны членов наркокартелей. В частности, иностранцев регулярно похищают с целью выкупа.

10 августа сообщалось, что один из крупнейших наркокартелей Мексики пригрозил убийством телевизионному журналисту, который ведет новостную программу. Представители криминальной группировки остались недовольны тем, что телеканал Milenio Television поддерживает группы самообороны, организованные для сопротивления деятельности преступников.