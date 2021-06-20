Неизвестные убили и повесили на автомобильном мосту тела троих мексиканцев

Неизвестные в Мексике повесили на автомобильном мосту троих убитых мужчин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

ЧП произошло в шахтерском городке Фреснильо в центральном штате Сакатекас. Перед смертью мужчин пытали. На месте происшествия была обнаружена записка от преступной группировки, а за день до этого — еще один убитый.

23 мая в муниципалитете Атисапан-де-Сарагоса в Мексике арестовали 72-летнего мужчину, который признался по меньшей мере в 30 убийствах, совершенных за последние 20 лет. Полиция вышла на его след после смерти 34-летней Рейны Родригес. При обыске в доме мексиканца полиция нашла многочисленные человеческие останки. По данным правоохранителей, мужчина частично съедал мясо своих жертв. Кроме того, в доме пенсионера были найдены документы и личные вещи жертв разных лет.