Арестован приказавший казнить 43 студентов наркобарон

В Мексике арестовали наркобарона, который предположительно приказал казнить 43 студентов, пропавших без вести после того, как их остановили коррумпированные полицейские. Об этом сообщает газета Daily Mail.

По данным местных СМИ, Ангел Касаррубиас Сальгадо (Angel Casarrubias Salgado) по прозвищу Эль Мочомо (El Mochomo), лидер картеля Guerreros Unidos, был задержан в центральном мексиканском штате Мехико на прошлой неделе. В течение пяти лет за его голову была объявлена награда за причастность к похищению 43 учащихся, которые так и не были найдены.

Похищение произошло в 2014 году, когда 43 студента из сельской местности Айотзинапа (Ayotzinapa) были задержаны коррумпированной полицией по дороге на акцию протеста и переданы в картель Guerreros Unidos, после чего их больше никогда не видели. В прошлом году президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор объявил о планах провести повторное расследование дела «почти с нуля».

Брат подозреваемого Сидронио Касаррубиас (Sidronio Casarrubias), который ранее возглавлял картель, был арестован в 2014 году в качестве основного подозреваемого в массовом похищении, но в прошлом году был освобожден судьей, который установил, что его незаконно задержали и пытали, чтобы получить признание.

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