В Мексике арестовали 72-летнего серийного убийцу-людоеда

В муниципалитете Атисапан-де-Сарагоса в Мексике арестовали 72-летнего мужчину, который признался по меньшей мере в 30 убийствах, совершенных за последние 20 лет. Полиция вышла на его след после смерти 34-летней Рейны Родригес, сообщает El Pais.

Отмечается, что женщина пропала 13 мая. При обыске в доме мексиканца полиция нашла многочисленные человеческие останки. По данным правоохранителей, мужчина частично съедал мясо своих жертв. Кроме того, в доме пенсионера были найдены документы и личные вещи жертв разных лет.

У подозреваемого также обнаружили лобзик и аудиозаписи более десятка убийств. Полиция считает, что он убил и расчленил Рейну Родригес. Точное количество жертв серийного убийцы будет установлено после проведения ДНК-экспертизы.

Последней жертвой преступника стала Рейна Гонсалес, мать-одиночка, которая жила по соседству от мужчины и владела магазинчиком сотовых телефонов. Соседи рассказали, что мексиканец часто заходил к ней и приносил еду. Последний раз женщину видели, когда та шла в гости к убийце.

В ноябре прошлого года в Германии арестовали людоеда-гомосексуала: это второй подобный случай за практически 20 лет. Речь о 41-летнем учителе, которого называют Стефан Р. Его подозревают в убийстве 44-летнего Стефана Т. и каннибализме. По мнению полицейских, Стефан Р. мог руководствоваться «сексуальными мотивами».