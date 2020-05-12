Приговоренному к пожизненному сроку гею-людоеду разрешили прогулки по городу

В Германии приговоренному к пожизненному заключению за убийство и каннибализм Армину Майвесу (Armin Meiwes) разрешили прогулки по городу. Об этом сообщает The Daily Mail со ссылкой на источники издания Bild.

Стало известно, что 58-летний Майвес покидал тюрьму для однодневных прогулок в другом регионе страны. При этом ему выдавали солнцезащитные очки и шляпу, чтобы скрыть его личность.

Известно, что гея-людоеда сопровождали два офицера. «Мы всегда увозим в другую землю по соображениям безопасности. Там он может гулять по городу», — сказал источник в правоохранительных органах. Самого Майвеса теперь характеризуют как «дружелюбного, вежливого и общительного» заключенного, который ходит на церковные службы.

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В марте 2001 года 42-летний программист Майвес у себя дома в Роттенбурге убил Бернда Юргена Брандеса (Bernd Juergen Brandes), с которым познакомился по интернету. И Майвес, и его жертва были гомосексуалами. На протяжении следующих нескольких месяцев Майвес употреблял в пищу части тела Брандеса.

Предположения о том, что людоед психически нездоров, опровергли психиатры, заявившие о его полной вменяемости. Сам каннибал не отрицал своей вины и лишь настаивал, что все было сделано с полного согласия жертвы. Сначала его осудили в 2004 году на девять с половиной лет за непредумышленное убийство, но в 2006 году из-за новых подробностей Майвес был приговорен к пожизненному заключению.

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