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Крупнейший наркокартель Мексики пригрозил убийством журналисту

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Фото: Marco Ugarte / АР

Один из крупнейших наркокартелей Мексики пригрозил убийством телевизионному журналисту, который ведет новостную программу. Об этом сообщает BBC News.

По информации издания, речь идет о Картеле Нового поколения Халиско (CJNG) — влиятельной преступной группировке, основанной в 2009 году. Представители картеля остались недовольны тем, что телеканал Milenio Television поддерживает группы самообороны, организованные для сопротивления деятельности преступников.

На видео, распространенном группировкой, звучат прямые угрозы репортеру Азучене Урести. Члены CJNG также обвинили СМИ в предвзятости против организации и заявили, что участники отрядов самообороны торгуют наркотиками. Как сообщают эксперты, указанные отряды борются с насилием в мексиканских районах с высоким уровнем преступности. При этом некоторые группы заключают сделки с картелями, чтобы получить от них оружие и деньги.

CJNG ведет активную войну с силами безопасности Мексики, а также борется с другими криминальными организациями за контроль над крупными городами штата Халиско и других регионов страны.

3 августа сообщалось, что правоохранительные органы Испании и Португалии в ходе совместной операции арестовали 79-летнюю женщину, которая возглавляла другой наркокартель. Пенсионерку задержали вместе с двумя сообщниками в португальском городе Вила-Реал. Преступники ввозили кокаин через португальские порты, прикрываясь поставками кораллового камня из Доминиканской Республики.

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