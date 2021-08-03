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В Португалии арестовали 79-летнюю главу наркокартеля

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Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

В ходе совместной операции правоохранительных органов Испании и Португалии была арестована 79-летняя женщина, которая возглавляла наркокартель. Об этом сообщает пресс-служба испанской Национальной полиции.

Пенсионерку задержали вместе с двумя сообщниками в португальском городе Вила-Реал. Двое мужчин, 60 и 26 лет, помогали женщине осуществлять координацию деятельности. Сама женщина возглавляла фирму, созданную в качестве прикрытия для незаконных поставок.

Как сообщает полиция, преступники ввозили кокаин через порты Португалии, прикрываясь поставками кораллового камня из Доминиканской Республики. Также сообщники нанимали других наркоторговцев, которые специализируются на скупке и распространении наркотиков. При обыске у задержанных был изъят контейнер, где находилось 15 килограммов кокаина.

В июне на Украине задержали двух пенсионерок, наладивших бизнес по продаже наркотиков на десятки тысяч долларов. Идея о создании «банды» принадлежала 73-летней украинке. Она наладила каналы поставки и сбыта синтетических веществ и психоактивных таблеток, позже подключила к их распространению 72-летнюю подругу. В квартирах у женщин были обнаружены сотни упаковок с наркотиками, «левые» банковские и сим-карты.

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