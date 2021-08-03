В Англии подростка-аутиста использовали как наркокурьера

Суд в Англии приговорил к тюремным срокам шестерых членов банды «Джино» (Gino), которые использовали 15-летнего подростка-аутиста в качестве наркокурьера. Об этом сообщает Metro.

«Полиция будет преследовать тех, кто использует детей для поставки наркотиков», — заявил детектив Бен Бейкер (Ben Baker), выступая на процессе над одним из бандитов в суде Кингстона. Наркоторговцы наняли мальчика в Лондоне для доставки запрещенных веществ, однако сразу же увезли его в Уэльс, где он работал в полуголодном состоянии. При этом полиция смогла отследить членов банды после того, как нашла подростка, объявленного пропавшим без вести. Поиски подростка заняли две недели.

Все члены банды были пойманы и отправлены на скамью подсудимых. Самое легкое наказание получил 20-летний Гарри Кинг (Harry King) из Хертфорда, которому дали два года условного лишения свободы. Самый большой срок получил 28-летний Джеми Кэпитао (Jemy Capitao), который организовал похищение и доставку мальчика-аутиста в Уэльс. Он получил 12 лет тюремного заключения. В совокупности преступники получили более 40 лет лишения свободы.

В феврале 2021 года британская полиция задержала в совокупности 2,3 тонны кокаина в международном порту Портсмута и на промышленном объекте в северной районе Лондона. Вся партия наркотика принадлежала десятерым мужчинам, которые перевезли ее из Колумбии под видом бананов. Стоимость запрещенного вещества оценили в 184 миллионов фунтов стерлингов (19 миллиардов рублей).