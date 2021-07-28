В Парагвае найден склад с рекордной партией кокаина

В Асунсьоне, столице Парагвая, полицейские нашли склад с рекордной партией кокаина. Информацию об этом передает агентство Sputnik со ссылкой на заявление полицейского управления страны.

По данным ведомства, на одном из складов столичного района страны полицейские обнаружили мешки с сахаром, в которые были спрятаны наркотики. Как сообщает полиция, в них оказалось более трех тысяч готовых к отправке килограммов кокаина.

В прошлом году власти Парагвая обнаружили 2,9 тонны кокаина. По словам властей, эта большая партия предназначалась для поставки в Израиль.

Ранее Национальная полиция Испании совместно с правоохранительными органами Великобритании и Франции обнаружила тонну кокаина на спортивной яхте в Атлантическом океане. Наркоторговцы из Латинской Америки перевозили партию запрещенных веществ в Европу. У судна длиной 18 метров было разработано двойное дно. Правоохранителям пришлось взламывать обшивку яхты, чтобы добраться до кокаина.

