Обладательница одних из самых красивых ягодиц Бразилии попала за решетку

Занявшая второе место на бразильском конкурсе красоты Miss BumBum в 2018 году Флавия Тамайо (Flavia Tamayo) попала за решетку на восемь лет за проституцию и торговлю наркотиками. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Тамайо, также известная как «пороховая королева», снималась в порнографических фильмах и для обложки португальского Playboy. Обладательницу одних из самых красивых ягодиц Бразилии арестовали в отеле в бразильском штате Эспириту-Санту по подозрению в управлении женской преступной группировкой, которая занималась торговлей тяжелыми наркотиками, включая героин, а также предлагала эскорт-услуги состоятельным клиентам. Предполагается, что те платили за услуги группы от 500 до 1000 бразильских реалов (от 7,1 до 14,2 тысячи рублей).

По сообщениям сотрудников полиции, при задержании Тамайо пыталась раздеться, но они ее обездвижили и надели на нее наручники. В ходе обысков было изъято большое количество марихуаны и кокаина, огнестрельное оружие и другие боеприпасы. В результате полиции выдали ордеры на арест еще 37 человек.

«Расследование выявило, что Тамайо была девушкой по вызову, которая заодно продавала наркотики своим клиентам», — сказал сотрудник прокуратуры Рафаэль Корреа (Rafael Correa).

Тамайо приговорена к восьми годам лишения свободы с возможностью условно-досрочного освобождения.

Проституция в Бразилии является законной, но управление публичным домом или наем секс-работников любым другим способом запрещены.

Конкурс Miss BumBum основал 40-летний предприниматель Какау Оливер (Cacau Oliver) в 2011 году. Восемь лет состязание проводилось на территории Бразилии, а в финале участвовали 27 девушек — по одной от каждого штата страны. По условиям конкурса женщинам запрещено пользоваться услугами пластических хирургов для изменения размеров или вида ягодиц. С 2019 года конкурс стал международным.

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