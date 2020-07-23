Девушка поделилась откровенными фото и заинтересовала полицию

Полиция Камбоджи разыскивает молодую женщину, публиковавшую в социальной сети в течение нескольких месяцев провокационные фотографии. Об этом пишет издание Khmer Times.

В Камбодже снимки девушки сочли «подрывающими кхмерскую культуру» и оскорбляющими общество.

На фото и видео девушка демонстрирует наряды с открытым декольте и оголенными плечами. Один из снимков набрал семь тысяч просмотров за три дня. После того, как изображения стали распространяться в сети, некоторые пользователи обвинили девушку в унижении кхмерских традиций и камбоджийских женщин, а вскоре ею заинтересовалась местная полиция по борьбе с киберпреступностью.

Сейчас Саран Нарита в розыске по обвинению в «порнографии и непристойном обнажении». Предполагается, что она занималась проституцией и привлекала таким образом клиентов. Ей грозит тюремное заключение сроком от 30 дней до одного года.

Ранее модель популярного бренда Fashion Nova, рекламирующую откровенные вещи, обругали за искусственную внешность и сравнили с бывшей самой молодой миллиардершей Кайли Дженнер.