Модель популярного бренда порадовала фанатов снимком без одежды у бассейна

Модель популярного бренда Fashion Nova опубликовала откровенную фотографию, на которой снялась полностью обнаженной, и порадовала поклонников. Снимок появился на ее странице в Instagram.

На размещенном кадре 25-летняя Матильда Танто (Mathilde Tantot) вместе с сестрой Паулин Танто (Pauline Tantot) позируют рядом с бассейном на территории дома без одежды. Моделей запечатлели в полный рост со спины. «Уже скучаем по этому месту. Увидимся скоро, Прованс», — подписала она пост, набравший 904 тысячи лайков.

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Фанатов восхитил опубликованный кадр. «Идеальные», «Как всегда сногсшибательны», «Черт, вы только посмотрите на этих сексуальных девушек!», «Люблю вас», «Горячо», — комментировали они.

Ранее в июле Матильда Танто порадовала подписчиков снимком в прозрачном наряде без белья. На размещенных кадрах она запечатлена во дворе дома в костюме Dyspnea, состоящем из кроп-топа и короткой юбки. Из-за прозрачной ткани наряда, который расшит пайетками, видно, что модель не надела нижнее белье.