На яхте в Атлантическом океане обнаружили тонну кокаина

Национальная полиция Испании совместно с правоохранительными органами Великобритании и Франции обнаружила тонну кокаина на спортивной яхте в Атлантическом океане. Заявление ведомства передает РИА Новости.

Отмечается, что торговцы наркотиками из Латинской Америки перевозили на задержанном паруснике партию запрещенных веществ в Европу. У судна длиной 18 метров было разработано двойное дно. Правоохранителям пришлось взламывать обшивку яхты, чтобы добраться до кокаина.

Всего на паруснике обнаружили 1018 килограммовых пакетов с наркотиками. Трех членов экипажа задержали. По информации ведомства, полиция также арестовала главарей крупной криминальной группировки в испанской Малаге. О существовании банды стало известно в конце 2020-го. По информации агентства, преступники регистрировались для участия в парусных регатах и использовали спортивные яхты для транспортировки запрещенных веществ.

23 июля сообщалось, что полицейские изъяли у двух американцев партию кокаина, замаскированную под торт. В кондитерском изделии спрятали два килограмма наркотиков. При этом брикет был покрыт кофейной гущей, чтобы отбить запах. Розничная стоимость найденного кокаина составляет 200 тысяч долларов.