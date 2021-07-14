Мир
 
Последние новости
Реаниматолог рассказал о частоте заражения коронавирусом после вакцинации
Европа сделала первые шаги к цифровому евро
Полицейский в Москве упал с эстакады и погиб 
Адвокат рассказал о раскаянии осужденного за аварию блогера Эдварда Била
Синоптики предупредили о ливнях с порывистым ветром в шести регионах России
Порошенко обрадовался тотальной дерусификации и дал Зеленскому совет
На Кубани разъяснили правила приема непривитых туристов после 1 августа
Погрешность ГЛОНАСС уменьшат в 50 раз
Рыба в российском городе оказалась под угрозой гибели из-за аномальной жары
Черчесову отказали в покупке участка для разведения рыбы
Новости партнеров
Прослушать новость

В США рекордно выросла смертность от передозировки наркотиков

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Brian Snyder / Reuters
В США рекордное число граждан умерли от передозировки наркотиков в ходе пандемии COVID-19

В США рекордное число граждан умерли от передозировки наркотиков в ходе пандемии коронавируса. Об этом сообщает BBC News.

По информации издания, всего в 2020 году от передозировки скончались более 93 тысяч американцев. Показатели смертности выросли почти на 30 процентов по сравнению с прошлым годом. В 2019-м число смертей в результате воздействия наркотических веществ не превышало 73 тысяч.

«Это самое большое количество смертей от передозировки, когда-либо зарегистрированное за 12-месячный период, и самый большой рост, по крайней мере, с 1999 года», — заявила директор Национального института США по борьбе с наркотиками Нора Волков. Она отметила, что причиной для этой тенденции могла стать вынужденная изоляция в условиях тяжелой эпидемиологической ситуации в стране из-за COVID-19.

С начала распространения коронавируса в США регистрируют рост смертности от передозировки, в частности, опиоидными препаратами. Это также связывают с расширением незаконного производства наркотических веществ.

В апреле эксперты американо-британской консалтинговой компании IHS Markit предупредили, что неравномерный доступ стран к прививкам может продлить пандемию коронавируса до 2023 года и развязать больше национальных конфликтов.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
US drug overdose deaths hit record number amid Covid pandemic
Рэпера DMX госпитализировали после передозировки наркотиков
Подростки стали чаще страдать от проблем с психикой и наркотиками
Кандидат в Конгресс США снялся с выборов из-за передозировки наркотиками