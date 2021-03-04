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Подростки стали чаще страдать от проблем с психикой и наркотиками

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Фото: Unsplash

Подростки в США стали чаще страдать от проблем с психикой и наркотиками. Об этом сообщает издание The Washington Times со ссылкой на доклад независимой некоммерческой организации FAIR Health, изучившей данные страховых организаций.

Сообщается, что в марте 2020 года число подростков в возрасте 13-18 лет, подавших страховой иск после преднамеренного нанесения себе увечий вследствие психических расстройств, увеличилось почти на 91 процент, после передозировки наркотиками — на 95 процентов. Кроме того, в этот период подростки стали почти в два раза чаще обращаться за психологической помощью.

В организации отмечают, что подростки наиболее подвержены стрессу, вызванному пандемией коронавируса. «Закрытие школ, необходимость дистанционного обучения и отдаление от друзей из-за социального дистанцирования стали основными источниками стресса и одиночества», — подчеркивают исследователи.

В ноябре 2020 года ученый из Медицинской школы Джонса Хопкинса пришел к выводу, что пандемия коронавируса вызвала эпидемию психических заболеваний. Он также отметил, что люди, уже имеющие расстройства психики, более склонны к заражению COVID-19.

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