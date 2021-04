Рэпера DMX госпитализировали после передозировки наркотиков

Американского рэпера Эрла Симмонса, известного под псевдонимом DMX, госпитализировали после передозировки наркотиков. Об сообщает TMZ со ссылкой на источники, близкие к музыканту.

Состояние рэпера оценивается как критическое. Инцидент произошел вечером в пятницу, 2 апреля, в доме у музыканта. Передозировка привела к сердечному приступу.

Симмонса привезли в больницу в городе Уайт-Плейнс, штате Нью-Йорк. По данным источников, рэпер находится в «вегетативном состоянии», и медики предупреждают, что он может не выжить.

DMX (Dark Man X) — автор таких песен, как Party Up (Up in Here), Dogs Out, X Gon' Give It To Ya. Симмонс также снялся в нескольких кинофильмах, в том числе «Ромео должен умереть», «Живот», «От колыбели до могилы», «Сквозные ранения», «Никогда не умирай в одиночку» и «Тьма на окраине города».