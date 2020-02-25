Кандидат в Конгресс США снялся с выборов из-за передозировки наркотиками

Ветеран войны в Афганистане Крис Тейлор, выдвигавшийся в палату представителей Конгресса США от родного штата Аризона, снялся с выборов из-за пережитой передозировки опиоидными наркотиками, сообщает Arizona Daily Sun.

Об отказе от борьбы за место в Конгрессе республиканец Тейлор сообщил на своей странице в социальной сети. Он рассказал, что его обнаружили без сознания после передозировки опиоидами, и теперь ему предстоит пройти курс реабилитации.

В 2008 и 2009 годах он участвовал в военной кампании США в Афганистане — служил в десантных частях. После возвращения из армии он страдал от посттравматического стрессового расстройства, а затем пережил зависимость от опиоидных препаратов.

Ему удалось побороть пристрастие, после чего он основал организацию Desert Eagle Addiction Recovery для поддержки людей, страдающих от такого типа наркомании. Сейчас, после случившегося срыва, он сам обратился к ее сотрудникам за помощью.

По данным Национального института по борьбе со злоупотреблением наркотиками, в США более 130 человек в день умирают после передозировки опиоидами. В 2017 году президент Дональд Трамп заявил об опиоидной эпидемии в стране. Своими корнями она уходит в 1990-е годы, когда фармацевтические компании заверили врачей, что опиоидные болеутоляющие средства не вызывают привыкания.

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