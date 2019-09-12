Подсадившая миллионы людей на наркотики корпорация решила откупиться от суда

Компания Purdue Pharma, изготовитель анальгетика Oxycontin, вызывающего сильное привыкание, предложила Соединенным Штатам 12 миллиардов долларов в качестве компенсации за свое участие в опиоидном кризисе. 23 штата и территории согласны на сделку, большинство остальных выступают против, сообщает Bloomberg со ссылкой на близкие к ситуации источники.

Если сделка будет одобрена, семья Саклеров, владеющая Purdue, объявит о банкротстве и передаст корпорацию в управление правительства. За согласие с таким планом выступают в основном штаты под управлением республиканцев — Техас, Огайо, Флорида, Теннеси и другие. Они считают, что важнее всего — как можно быстрее получить компенсацию.

Противники сделки — в частности, власти штатов Нью-Йорк и Коннектикут — считают, что 12 миллиардов недостаточно, чтобы возместить ущерб от произошедшего. По официальной информации, в результате спровоцированного фармацевтами кризиса погибли более 400 тысяч человек. Более двух миллионов американцев страдают от опиоидной зависимости до сих пор.

Как сообщают источники, Саклеры предлагают такое решение, чтобы избежать еще больших потерь в раздельных исках от каждого штата. Кроме того, под суд может пойти не только компания, но и ее владельцы — по мнению аналитиков, наказание для Саклеров, продвигавших свои лекарства, несмотря на их смертельную опасность, может стать уроком для других производителей опиоидов.

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В конце августа сообщалось, что Johnson&Johnson, другую фармацевтическую компанию, поставлявшую опийное сырье для производства этих лекарств, признали виновной в развитии кризиса и присудили ей штраф в размере 573 миллионов долларов. Это дело касалось только штата Оклахома, в других штатах против фирмы подготовлены такие же иски. Изначально власти Оклахомы требовали от компании 17,2 миллиарда долларов.

До этого власти Оклахомы выиграли судебное разбирательство против фармацевтических компаний Purdue Pharms и Teva Pharmaceuticals. Совокупный штраф составил 360 миллионов долларов.

С 1990-х годов врачи в США начали прописывать сильные обезболивающие с содержанием опиоидов пациентам с хроническими болями. Это привело к бесконтрольному распространению препаратов с содержанием наркотических веществ. В 2017 году президент Дональд Трамп объявил опиоидный кризис национальным бедствием: в среднем за тот год от передозировки погибали 130 человек каждый день.

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