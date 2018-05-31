Раскрыт заговор для подсадки американцев на наркотики

Американская фармацевтическая компания Purdue Pharma закрывала глаза на то, что ее препарат все чаще стал использоваться наркоманами. Об этом сообщается в закрытом отчете министерства юстиции 2006 года, который поступил в распоряжение New York Times.

Материалы по теме Американская наркотическая чума Врачи обрекли США на эпидемию смертей от тяжелых наркотиков

Речь идет о препарате «Оксиконтин», который рекламировался как вызывающий меньшую зависимость, чем традиционные опиоидные препараты. По данным американских властей, руководство компании получало отчеты о том, что препарат употребляют наркоманы, что его похищают из аптек и что некоторых докторов обвиняли в его подпольной продаже пациентам. Зарегистрирован звонок в аптеку со следующими словами: «На улицах "оксиконтин" — самая крутая штука, "викодин" уже не в тренде!»

Тем не менее руководство компании продолжало утверждать, что «Оксиконтин» вызывает меньшее привыкание, чем другие опиоиды. Тогда прокуроры рекомендовали привлечь трех высших руководителей компании к уголовной ответственности за мошенничество против США, однако администрация президента США Джорджа Буша согласилась на досудебное урегулирование конфликта. Как следует из слов бывших работников прокуратуры, они знали, что им не по силам тягаться с бесконечными финансовыми ресурсами Purdue Pharma, и предложили урегулировать конфликт вне суда, запретив рекламу «Оксиконтина» как более безопасного средства.

Злоупотребление препаратами, прописанными врачами, за минувшие 20 лет унесло жизни около 200 тысяч американцев. Каждый день от передозировки умирает почти 175 человек: больше, чем от огнестрельных ранений и ДТП. Для борьбы с этой проблемой в США была объявлена чрезвычайная ситуация в области здравоохранения.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!