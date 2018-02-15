В США «бабуля-наркобарон» разжилась на продаже опиоидов и попала в руки полиции

В американском штате Теннесси прикованную к инвалидному креслу 75-летнюю женщину обвинили в продаже опиоидов. Об этом сообщает The New York Post в среду, 14 февраля.

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«Бабуля-наркобарон», как называет ее New York Post, имя которой не разглашается, по данным полиции, продавала опиоидосодержащие препараты, которые получала по рецепту врача. Всего ей удалось реализовать более 1000 таблеток, в том числе морфина, ксанакса и оксикодона, общей стоимостью 12 тысяч долларов. Наличные полиция нашла в ее доме.

Женщине предъявили обвинения по шести статьям, связанным с наркоторговлей. Ее могут отпустить под залог 50 тысяч долларов.

В полиции также сообщили, что расследование по этому делу продолжается и вполне возможно, что арестуют и других фигурантов.

В 2016-м более 63 тысяч американцев умерли от передозировки наркотиками. Свыше 40 тысяч смертей были связаны с опиоидами, при этом за год число жертв удвоилось. В августе 2017-го президент США Дональд Трамп заявил, что эпидемия наркомании в стране достигла критического уровня. По его словам, пришло время вводить «режим чрезвычайной ситуации в здравоохранении».

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