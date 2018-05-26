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Канализация спасет США от героина

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Ученые Университета штата Аризона (Arizona State University, ASU) помогают американским городам предупреждать смерти от опиатов и опиоидных анальгетиков, изучая сточные воды. Об этом пишет Scientific American.

Ежемесячно лаборатория университета предоставляет властям шести муниципалитетов данные об общем потреблении героина, а также оксикодона, фентанила и других опиоидов.

Как поясняет Scientific American, чиновники, собирая статистику об употреблении опиатов и опиоидов, полагаются на данные больниц и обследований. Такие показатели, как правило, ненадежны, а их сбор занимает годы.

Сточные же воды, считают в ASU, позволяют быстро отслеживать употребление наркотиков и изменение в их составе. К примеру, если дилеры мешают героин с фентанилом, который в десятки раз сильнее и на который приходится большая часть опиоидных смертей, данные из канализации покажут всплеск его употребления.

Соответственно, чиновники увеличат запасы налоксона и будут применять его в больших дозировках. Налоксон эффективен при передозировках героином, в случае передозировки фентанилом требуется больший объем препарата.

США несколько лет переживают героиновую эпидемию. В 2016 году от передозировок умерли более 60 тысяч человек, из них 40 тысяч — после употребления опиоидов.

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