Фармацевты заплатят миллионы долларов за превращение американцев в наркоманов

Суд американского штата Оклахома признал фармацевтическую компанию Johnson&Johnson виновной в развитии опиоидного кризиса и назначил штраф в 572 миллиона долларов, сообщает CNN.

В ходе заседания судья заявил, что корпорация «вводила в заблуждение людей и содействовала опиоидному кризису в Оклахоме», а ее маркетинговая кампания «преувеличивала эффективность препаратов для лечения хронической боли и преуменьшала риск возникновения зависимости». Утверждается, что жертвами политики компании стали шесть тысяч жителей штата.

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В свою очередь, сама Johnson&Johnson заявила, что считает решение необоснованным, обвинение — основанным на радикальных теориях. При этом истцы в лице властей штата требовали назначить штраф в размере 17,2 миллиарда долларов.

С 1990-х годов врачи в США начали прописывать сильные обезболивающие с содержанием опиоидов пациентам с хроническими болями. Это привело к бесконтрольному распространению препаратов с содержанием наркотических веществ. В 2017 году президент Дональд Трамп объявил опиоидный кризис национальным бедствием.

Ранее власти Оклахомы выиграли судебное разбирательство против фармацевтических компаний Purdue Pharms и Teva Pharmaceuticals. Совокупный штраф составил 360 миллионов долларов.

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