Нейрохирурга обвинили в убийстве пациентов горами таблеток

Калифорнийский нейрохирург арестован по подозрению в убийстве своих пациентов путем прописывания им огромного количества сильнодействующих обезболивающих. Об этом пишет Daily Mail.

72-летний Томас Келлер обвиняется в четырех убийствах, жестоком обращении с пожилыми людьми и четырех случаях назначения опиоидов без законной цели. Указывается, что он выписывал пациентам от 180 до 300 таблеток за раз. Это происходило с 2011 по 2018 годы во время приемов в его частном кабинете в городе Санта-Роза. При этом аптекари и страховые компании предупреждали специалиста о его неверных действиях, но он к ним не прислушивался.

Считается, что Келлер причастен к смерти пяти человек. Им он прописывал «Викодин», «Оксикодон» и морфин «в количествах, значительно превышающих принятую медицинскую практику», указал генеральный прокурор Ксавье Бесерра. Имена жертв не называются, но известно об одной смерти в 2015 году и о двух в 2016-м и 2017-м.

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«Это первый раз, когда мы арестовываем и предъявляем доктору обвинения в убийстве из-за чрезмерного количества прописанных опиоидов», — отметила пресс-секретарь генпрокурора.

В то же время адвокат нейрохирурга указал, что происходящее — ужасная несправедливость, и генпрокуратура «из кожи вон лезет, чтобы показать, что они борются с опиоидным кризисом». По его словам, три «убийства» — это суициды, а еще одно — случайная передозировка на фоне использования метадона, о котором пациент умолчал.

Келлер окончил медицинский факультет Калифорнийского университета в Дейвисе и работал нейрохирургом в армии и авиации США. Действие его лицензии приостанавливали в 1990 году из-за обвинений в сексуальном насилии над 10 женщинами-пациентами. Восстановлена она была через семь лет. Также сообщается, что осенью 2018-го его отстранили от медицинской практики из-за обвинения в мошенничестве в сфере здравоохранения и распространения наркотиков за пределами профессиональной практики. За это дело доктору грозит до 45 лет тюрьмы.

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