Совершившему сотню убийств медбрату-душегубу вынесли приговор

Бывший медбрат из Германии Нильс Хегель признан виновным по новому процессу о убийстве еще 85 пациентов и был повторно приговорен к пожизненному заключению. Об этом сообщает немецкий телеканал NTV.

Сторона обвинения считала Хегеля виновным в смерти 97 человек. Осужденный, в свою очередь, настаивал, что им были убиты 55 пациентов, а в 14 случаях он лишь покушался на убийство. По 31 случаю свою вину Хегель отрицал. Подчеркивается, что суд установил особую тяжесть вины 42-летнего медика, что исключает досрочный выход на свободу спустя 15 лет.

В период с 2000 по 2005 год мужчина расправлялся с пациентами в госпитале города Ольденбург и в соседнем Дельменхорсте. Согласно материалам следствия, он делал лежащим в реанимации больным инъекции с опасными для жизни дозами лекарств, чтобы «показать коллегам и начальству свои навыки возвращения людей к жизни и бороться со скукой». За спасение жизней он даже прослыл среди коллег «Рэмбо-спасателем».

Медбрат использовал препараты, вызывавшие у пациентов сердечную аритмию, фибрилляцию желудочков и гипотонию. Затем он старался реанимировать их, однако далеко не всегда это получалось.

Впервые медбрата осудили в 2008 году за покушение на убийство. Тогда он получил семь лет тюрьмы. Во второй раз его приговорили к пожизненному заключению в 2015-м за убийство пяти и более лиц. После этого Хегель сознался психиатру в 30 убийствах, это дало властям повод продолжить расследование. В конце ноября 2018 года бывший медбрат извинился перед родственниками людей, которых он убил. Тогда он признавался в убийстве 100 человек.

По версии следствия, число жертв может исчисляться двумя сотнями, однако это невозможно установить, так как многие тела были кремированы. Следователи назвали преступление крупнейшим за всю послевоенную историю страны серийным убийством.

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