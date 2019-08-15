В Британии разразился «кокаиновый кризис»

Рекордно большое число британцев умерло из-за наркотиков в 2018 году. Эксперты в этой связи предупреждают, что страна погружается в «кокаиновый кризис», пишет The Sun.

По данным Национальной статистической службы, в Англии и Уэльсе жертвами наркотиков стали 4359 человек — на 16 процентов больше, чем в 2017-м. Этот показатель также стал рекордным с 1993 года, когда статистику начали собирать.

Большая часть смертей уже многие годы приходится на героин, однако за последние три года удвоилось число жертв кокаина. На этот наркотик приходится практически каждый седьмой случай: погибает примерно по два человека в день (всего 637 случаев). Самые высокие показатели смертности зафиксировали в более бедных, а также прибрежных районах.

Эксперты указывают, что такой всплеск не стал случайностью и связан с сокращением финансирования борьбы с наркотиками. Кроме того, проблемой становится более высокое качество наркотиков и их финансовая доступность.

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По словам профессора Яна Хэмилтона (Ian Hamilton) из Йоркского университета, происходящее — это кризис системы здравоохранения. Он указывает, что для его предотвращения необходимо вмешательство правительства, власти также должны открыть и контролировать комнаты для заместительной терапии с использованием метадона (лекарственный препарат из группы опиоидов).

В статистику включены случаи смертей от контролируемых и неконтролируемых препаратов, связанные с наркотиками несчастные случаи и самоубийства, а также осложнения от их употребления вроде тромбоза глубоких вен. Непосредственно на передозировки приходится две трети смертей, чуть меньше 70 процентов жертв — мужчины.

В то же время указывается, что до половины смертей от наркотиков, учтенных в 2018 году, на самом деле произошли раньше, однако на экспертизы понадобилось время. Аналогично в статистику не попали и те жертвы, данные о которых получены лишь в 2019-м.

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