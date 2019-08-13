Пентагон озаботился наркотиками и домогательствами в спецназе

Пентагон решил провести проверку из-за сообщений об употреблении наркотиков и сексуальных домогательствах в элитных спецподразделениях «морских котиков» Военно-морских сил США (Navy SEALs). Об этом сообщает CNN.
Отмечается, что информация о подобных инцидентах вызвала вопросы у руководства ведомства по поводу этики в подразделениях спецназа. Известно, что специально созданная для расследования комиссия начнет проверки в ноябре. Информацию о результатах предоставят Конгрессу.
Телеканал подчеркивает, что в прошлом году несколько военных в штате Вирджиния были обвинены в употреблении кокаина и других наркотиков. Кроме того, в июле появилась информация о возвращении домой взвода «морских котиков» из Ирака из-за пьянства.
Ранее стало известно, что военнослужащий Корпуса морской пехоты США Скотт Коппенхафер погиб в Ираке от пули террориста «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России) 10 августа, выполняя задание в рамках операции «Непоколебимая решимость». В 2018 году он был признан «лучшим спецназовцем морской пехоты (USMC Critical Skills Operator) года».