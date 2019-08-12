В Ираке убили американского «спецназовца года»

Военнослужащий Корпуса морской пехоты США погиб в Ираке. Об этом сообщает Marine Corps Times.

35-летний комендор-сержант Скотт Коппенхафер погиб от пули террориста «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России) 10 августа, выполняя задание в рамках операции «Непоколебимая решимость».

До перевода в элитный отряд специального назначения, Коппенхафер служил пулеметчиком и снайпером. В 2018 году он был признан «лучшим спецназовцем морской пехоты (USMC Critical Skills Operator) года» за руководство иракским спецназом, действия которого поспособствовали разгрому ИГ на севере Ирака.

7 августа Пентагон официально признал, что ИГ, о разгроме которого ранее сообщал президент США Дональд Трамп, наращивает влияние в Сирии и в Ираке.

В июле сообщалось, что сирийские войска решили разгромить оставшиеся позиции боевиков «Исламского государства» в Дейр-эз-Зоре. До этого армия Ирака решила зачистить от ИГ территорию со своей стороны границы с Сирией: военные начали наступательную операцию в провинциях Салах-ад-Дин и Анбар на западе страны.

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