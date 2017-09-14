15 американских морпехов обгорели в бронетранспортере-амфибии

На базе морской пехоты США Пендлтон в окрестностях Сан-Диего (штат Калифорния) вспыхнул бронетранспоретер-амфибия. Ожоги различной степени тяжести получили 15 военнослужащих. Об этом сообщает NBC News.

Все пострадавшие госпитализированы. Трое из них находятся в критическом состоянии.

По словам представителя командования базы, инцидент произошел во время плановой тренировки.

Плавающая машина десанта Assault Amphibious Vehicle (AAV) принята на вооружение Корпуса морской пехоты США в 1972 году. Экипаж состоит из трех человек — водителя, командира и стрелка. В кормовой части машины расположено десантное отделение, в котором на трех скамьях могут разместиться до 25 военнослужащих. При перевозке груза скамьи могут быть демонтированы, грузоподъемность машины при этом составляет до 4,5 тонн.

