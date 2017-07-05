В Афганистане погиб американский солдат

Минобороны США сообщило о гибели военнослужащего американской армии. Подробности передает Reuters.

Рядовой первого класса Хансен Киркпатрик из города Уасилла, штат Аляска, скончался в понедельник, 3 июля, но известно об этом стало только сейчас. Сообщается, что он умер от ран, полученных во время атаки в провинции Гильменд. Ведется расследование инцидента.

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В Гильменде сейчас правительственные войска и американский спецназ ведут тяжелые бои с наступающими талибами, которые стремятся взять под контроль богатую опиумом провинцию.

В марте 2017 года афганский солдат обстрелял военнослужащих ВС США на базе НАТО, расположенной в Гильменде. Ранения получили трое военных.

