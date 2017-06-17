Афганский военнослужащий ранил четырех американских солдат

Американские военнослужащие получили ранения в результате инцидента в лагере Шахин на севере Афганистана, убитых среди них нет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя проводимой в этой стране международной операции сил США и НАТО.
Ранее 17 июня афганский телеканал Tolo News заявил, что по меньшей мере четверо иностранных военнослужащих были ранены в результате нападения солдата ВС Афганистана.
По данным представителей афганских властей, нападавший был ликвидирован.
11 июня в провинции Нангархар на востоке страны афганский солдат, воюющий на стороне войск коалиции, застрелил трех американских военнослужащих. Нападавший был убит ответным огнем, причины произошедшего неизвестны.
В марте 2017 года афганский солдат обстрелял военнослужащих ВС США на базе НАТО, расположенной в южной провинции Гильменд. Ранения получили трое военных.
В настоящий момент в Афганистане находятся 8,5 тысячи американских солдат и 4,5 тысячи военнослужащих стран НАТО. Ранее командующий американским контингентом генерал Джон Николсон заявил, что для того, чтобы переломить ситуацию, ему необходимы еще несколько тысяч военнослужащих.