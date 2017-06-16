СМИ узнали о планах США увеличить контингент в Афганистане

Министерство обороны США намерено направить еще четыре тысячи военнослужащих в Афганистан. Об этом в четверг, 15 июня, сообщает Associated Press.

Источник агентства отметил, что официально об этом может быть объявлено в начале следующей недели.

В то же время, официальный представитель Министерства обороны США Кристофер Шервуд заявил ТАСС, что Пентагон не принимал решений об изменении численности контингента американских войск в Афганистане.

«Никаких решений не принималось», — сообщил Шервуд агентству.

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Днем 15 июня президент США Дональд Трамп разрешил Пентагону самостоятельно определять, сколько именно войск необходимо направить в Афганистан. Трамп принял решение расширить полномочия Пентагона через несколько дней после того, как глава Минобороны Джеймс Мэттис объявил, что США и афганские силовики проигрывают войну талибам.

В настоящий момент в Афганистане находятся 8,5 тысячи американских солдат и 4,5 тысячи военнослужащих стран НАТО. Ранее командующий американским контингентом генерал Джон Николсон заявил, что для того, чтобы переломить ситуацию, ему необходимы еще несколько тысяч военнослужащих.

