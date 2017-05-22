В Афганистане за сутки уничтожено более 70 боевиков

Афганские власти объявили об уничтожении 71 боевика в ходе операций по обеспечению безопасности в различных частях страны в течение последних суток. Об этом сообщает Anadolu.

В заявлении Министерства внутренних дел Афганистана говорится, что силы безопасности страны начали 12 операций в провинциях Гильменд, Нангархар, Лагман, Кундуз, Фарах, Вардак и Забуль.

Во время их проведения 40 боевиков получили ранения, семеро были задержаны.

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В то же время Pajhwok Afghan News сообщило о гибели шести полицейских, которые были убиты во время атаки талибов на один из блок-постов в провинции Гильменд. По данным других источников агентства, сотрудники сил безопасности были расстреляны своим командиром, который был завербован боевиками и скрылся вместе с ними после нападения.

8 мая сообщалось, что в результате операции, проведенной совместно спецслужбами Афганистана и США в восточной провинции Нангархар, уничтожен главарь террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России) в Афганистане Абдул Хасиб.

Считается, что Хасиб, назначенный в прошлом году после гибели своего предшественника Хафиза Саида Хана в результате американского авиаудара, является организатором ряда широкомасштабных нападений, в том числе на главный военный госпиталь в Кабуле.