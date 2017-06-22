В результате взрыва на юге Афганистана погибли 29 человек

В результате подрыва заминированного автомобиля в городе Лашкаргах в провинции Гильменд (юг Афганистана) погибли 29 человек, около 50 получили ранения. Об этом сообщает TOLO News.

Взрыв произошел возле отделения одного из банков в 12:00 по местному времени (13:30 мск). В этот момент в офисе финансового учреждения собралось много посетителей — чиновники и служащие получали зарплату.

Материалы по теме Давай по новой, Дональд Трамп готовится отправить в Афганистан дополнительный американский контингент

Ни одна из действующих на территории страны террористических группировок пока не взяла на себя ответственность за эту атаку.

6 июня афганском городе Герат (столица одноименной провинции) взорвалась бомба, заложенная возле мечети. Взрывное устройство было спрятано в мотоцикле, припаркованном возле мечети XII века Джама Масджид. Бомба сработала в тот момент, когда толпа верующих проходила через парковку, направляясь на молитву. Погибли семь человек, ранены 15.

31 мая мощный взрыв произошел в Кабуле неподалеку от президентского дворца и зданий посольств. По предварительным данным, бомба была заложена в автоцистерну для перевозки воды. В результате погибли 90 человек, еще 380 получили ранения.