Американского военного советника убили в Сомали

В Сомали погиб военный советник из США. Об этом сообщает в пятницу, 2 мая, Reuters.

Он был прикомандирован к одному из подразделений Сомалийской национальной армии. Известно, что он был убит из стрелкового оружия, другие обстоятельства его гибели не сообщаются. Еще два американских военнослужащих получили ранения.

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«Им оказывается вся необходимая медицинская помощь, — заверила пресс-секретарь Африканского командования вооруженных сил США Робин Мэк. — Никакой дополнительной информацией об их состоянии мы на данный момент не располагаем».

Сомалийская республика прекратила свое существование как единое государство в 1991 году после падения режима диктатора Сиада Барре. В глазах международного сообщества единственной законной властью в стране является федеральное правительство, под его управлением находится Могадишо и несколько близлежащих районов. Остальные части Сомали контролируются непризнанными структурами или представляют собой самоуправляемые регионы.

США оказывают помощь федеральному правительству, которое борется с террористической организацией «Аш-Шабаб» — сомалийским отделением «Аль-Каиды».