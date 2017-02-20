Американский посол предложил президенту Сомали сделать его страну снова великой

Посол США в Сомали подарил президенту страны бейсболку с измененным слоганом Трампа. Об этом сообщает The Independent.

Глава американской дипмиссии Стивен Шварц презентовал Мухаммеду Абдуллахи Фармаджо кепку с надписью «Сделать Сомали снова великой» — по аналогии с лозунгом предвыборной кампании Дональда Трампа. Бейсболка выдержана в бело-синей гамме — в цветах флага Сомали.

Этот шаг вызвал неоднозначную реакцию в местных СМИ: они напомнили, что Сомали внесена в список стран, гражданам которых по решению президента Трампа ограничен въезд в США. Фармаджо ранее выражал возмущение решением Дональда Трампа и обещал сделать все возможное, чтобы Сомали исключили из этого списка.

27 января Дональд Трамп подписал указ «О защите страны от въезда иностранных террористов». Документ запрещает на 90 дней въезд в США гражданам семи стран с преимущественно мусульманским населением (Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана). Также он приостанавливает на 120 дней въезд беженцев из каких бы то ни было государств, а прием беженцев из Сирии запрещает на неопределенный срок.

Мухаммед Абдуллахи Фармаджо официально принес присягу как президент Сомали 8 февраля 2017 года. Ранее он возглавлял правительство страны. У Фармаджо два гражданства — американское и сомалийское, но местные законы позволяют ему стать президентом.