В сети появилось видео с места теракта в Могадишо

Жертвами теракта в столице Сомали Могадишо стали по меньшей мере семь человек, десять получили ранения. Видео с места событий публикует Ruptly.

Заминированный автомобиль взорвался около ресторана, расположенного недалеко от комплекса административных зданий, в котором, в частности, располагается МВД и министерство федеральных дел страны. Район оцеплен сотрудниками правоохранительных органов, начато расследование. Ни одна из действующих в стране террористических группировок не взяла на себя ответственность за произошедшее.