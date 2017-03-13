В Могадишо взорвался заминированный автомобиль

В городе Могадишо, столице Сомали, около отеля Wehliye взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль. Кадры с места событий публикует Ruptly.

Теракт унес жизни минимум шестерых человек, четверо получили ранения. Пока никто не взял на себя ответственности за случившееся. Несколькими часами ранее около одного из контрольно-пропускных пунктов местных силовиков взлетел на воздух заминированный фургон.

В феврале в результате двойного теракта в этом же городе погибли 30 человек. Тогда заминированный автомобиль со смертником внутри взорвался на оживленном перекрестке, почти одновременно сработало второе взрывное устройство в ресторане неподалеку — там подорвал себя террорист-самоубийца. Ответственность за двойной теракт взяли на себя исламисты из группировки «Аш-Шабаб»